Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

BBP Lideri Mustafa Destici, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni anayasa çağrısını olumlu bulduklarını ifade ederek, "Nasıl bir anayasa istiyoruz?" başlığı altında, içinde kırmızı çizgilerinin de bulunduğu detaylı çalışmalarını daha önce ilgili kurumlara sunduklarını hatırlattı.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin aksayan yönlerinin ortadan kaldırılması ve hukuk temelli bir ortak yaşam anlayışının geliştirilmesi noktasında düzenlenecek bir anayasaya katkı sunacaklarını bildiren Destici, "2023 vizyonu ile daha müreffeh, daha özgür, daha güvenli ve her alanda üretime yönelik hukuki, idari ve ekonomik projelere destek veren olumlu her türlü hamlenin içinde yer alırız ve destek veririz. Biz toplumsal konsensüse zarar verecek derecede, üzüm yemek yerine bağcıyla uğraşmayı yeğleyen tartışmaların içinde olmayacağız." şeklinde konuştu.



BAKAN GÜL: DARBE TORTULARINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız." dedi.





Adalet Bakanı Gül, "Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız." açıklamasında bulundu.









BAHÇELİ: TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYACI OLDUĞU AÇIK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, "Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir." açıklamasının gündemin ağırlık merkezine yerleştiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisinin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir." ifadelerini kullanmıştı.



Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni Anayasa çağrısında bulunmuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin yeni bir anayasayı çalışmasının vakti gelmiştir" demişti.