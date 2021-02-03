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    • 03.02.2021 13:23
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    istifa edecek mi? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , kaç yaşında, nereli?

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. istifa edecek mi? Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeler gündemin ilk sırasında yer alırken, üniversite rektörü Melih Bulu'dan flaş bir açıklama geldi. İstifa iddialarına yanıt veren Bulu, "Asla istifayı düşünmüyorum." dedi. Peki kaç yaşında nereli?

    takvim.com.tr

    Melih Bulu kimdir kaç yaşında nereli? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu istifa edecek mi? Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen rektör atama protestolarının odağındaki kişi olan Melih Bulu'dan istifa açıklaması geldi. Bulu çağrılara katıldığı Teknofest'te yanıt verdi. Gazetecilere açıklama yapan Bulu, "Asla istifayı düşünmüyorum" dedi.

    MELİH BULU İSTİFA EDECEK Mİ?

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, "İstifa edecek misiniz?" şeklindeki soruya, "Benim Boğaziçi Üniversitesinde tecrübelerimizi aktarmak hayalimdi. Paydaşlarıyla, Mezunlarıyla öğrencileriyle Boğaziçi üniversitesini daha iyi yerlere taşıyacağız. İstifayı düşünmüyorum. Hayalim Üniversiteyi ilk yüze sokmaktır.

    Demokratik protestolar olabilir fakat Rektörlüğün ablukaya alınması gerekli müdahaleyi gerektirmiştir. Kapılar ablukaya alındığında mecburi bir tedbir doğmuştur. Öğrencilerin demokratik eylemleri olabilir fakat Kabe resmi ile ilgili provokasyon gerçekleştirilmiştir" dedi.

    MELİH BULU KİMDİR?

    Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

    Prof.Dr. Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı.

    Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

        Prof. Bulu 2009'da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

        2017 tarihi itibarıyla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesidir.
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        Haberler Güncel Melih Bulu istifa edecek mi? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu kimdir, kaç yaşında, nereli?