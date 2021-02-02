Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüzyüze eğitim ne zaman başlayacak? Soruları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Dün Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda 15 Şubat'ta köy okullarının eğitim hayatına başlayacağının açıklanmasının ardından gözler üniversiteler çevrildi. 2021 bahar döneminde üniversitelerin yüzyüze eğitime başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. İşte konuya dair son dakika bilgiler…
2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK Başkanı Saraç, Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için alacaklarını ifade ederken, 'Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna flaş bir yanıt verdi.
İşte, YÖK Başkanı Saraç'ın son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklamasından öne çıkanlar;
"YÖK, Sağlık Bakanlığından bahar döneminde yüz yüze öğretime geçiş için görüş istedi."
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderilerek, ülkemizdeki üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istendi.
YÖK tarafından iletilen yazıda, Yeni Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.
Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, % 40' a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.
Yazıda son olarak "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzün acil olarak bildirilmesi" istendi.
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. En son YÖK Başkanı Yekta Saraç milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği 'Üniversiteler yeniden açılacak mı? sorusunu cevapladı. YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi.
YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." sözlerini kullandı.