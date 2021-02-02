"ANKARA, AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNUYOR"

Kramp-Karrenbauer, iki NATO müttefiki Almanya ile Türkiye arasındaki diyalog ve uyumun ittifak için önemini vurgulayarak, "Her iki ülkenin NATO'nun güneydoğu kanadının istikrarında ortak çıkarı var. Ankara, Avrupa'nın güvenliğine önemli katkılarda bulunan güvenilir ve yakın bir ortaktır." ifadesine yer verdi.

YÜKSEK DÜZEYLİ ASKERİ DİYALOG TOPLANTISI BU YIL ANKARA'DA YAPILACAK

NATO'nun strateji tasarısının güncellenmesi amacıyla devam eden sürece verdiği destek nedeniyle Akar'a teşekkür eden Kramp-Karrenbauer, Almanya ile Türkiye'nin savunma bakanlıkları arasında Ocak 2020'de Berlin'de yapılan Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısının bu yıl Türk tarafının daveti üzerine Ankara'da gerçekleştirileceğini aktardı.

İki bakan, görüşmede Karadeniz, Libya ve Irak gibi bölgelere ilişkin güvenlik politikalarını da ele aldı.