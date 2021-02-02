Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye ile ilgili önemli mesajlar verdi.
Kramp-Karrenbauer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.
"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR NATO PARTNERİ"
Açıklamaya göre, Akar ile görüşmesini "müttefikler arasında özel ve iyi bir işaret" olarak değerlendiren Kramp-Karrenbauer, "Türkiye önemli bir NATO partneridir ve öyle kalacaktır." ifadesini kullandı.
Kramp-Karrenbauer, görüşmede zor konuların da ele alındığına işaret etti.
AKDENİZ'E İLİŞKİN TEMASLAR
Doğu Akdeniz'deki ihtilafa ilişkin iki NATO ülkesi Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılayan Kramp-Karrenbauer, bu adımın önemli olduğunu ve Akdeniz'de tekrar gerginliğin artmasından kaçınılması gerektiğini kaydetti.