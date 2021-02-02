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    • 02.02.2021 19:39
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    Son dakika: 2 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı

    covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin 2 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 630 olarak açıklandı.

    Son 24 saatte 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi.

    Test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977, vefat sayısı 26 bin 237, ağır hasta sayısı 1592 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

    1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        31 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                25 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    20 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        18 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        17 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            16 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            14 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                12 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                                11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                    10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                    9 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                    8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                        7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                        6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                        5 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                                            4 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                                            3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                            2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
                                                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı