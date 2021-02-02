Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.02.2021 19:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2021 19:40
    ABONE OL

    Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Danışmanı ile görüştü

    Gelen son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Danışmanı ile telefonda görüştü. İşte kritik nin detayları...

    AA
    Türkiye ile ABD arasında kritik temas

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Danışmanı ile telefonda görüştü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    de - ilişkileri ile , , , , , , Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı

    Kalın-Sullivan görüşmesinde, iki müttefik ülkenin yeni dönemde güçlü, sürdürülebilir ve yapıcı bir ilişki modeli ortaya koyma beklentisi ifade edildi.

    Görüşmede NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü