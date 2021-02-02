Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

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Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı

Kalın-Sullivan görüşmesinde, iki müttefik ülkenin yeni dönemde güçlü, sürdürülebilir ve yapıcı bir ilişki modeli ortaya koyma beklentisi ifade edildi.

Görüşmede NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı