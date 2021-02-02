Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski korgeneral Metin İyidil "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ile eski korgeneral Abdullah Barutcu "darbe teşebbüsüne yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi.





DAVANIN GEÇMİŞİ

İyidil ve Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Sanıklardan Barutcu ile dönemin Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu ve gözlem subayı Ersal Duman'ın ise beraatlerine hükmedilmişti.

İstinafa başvurulmasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırmış ve beraatine hükmetmişti. Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri hukuka uygun bulmuştu.

Bu kararın ardından tahliye edilen İyidil, itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise İyidil hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

Daire, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini ve İyidil'in eylemlerine ilişkin eksik inceleme yapılmasını bozma gerekçesi yapmıştı.

Kararda, İyidil'in eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre, "darbeye yardım" suçunu oluşturduğu ancak eksik incelemeler tamamlandıktan sonra "asli fail" olup olmadığına karar verilmesi gerektiği belirtilmişti.