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    • 02.02.2021 14:39
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    SON DAKİKA: merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 zanlı gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

    AA
    Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

    merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

    Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları"nın ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları çoğunluğu muvazzaf farklı rütbelerdeki 15 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.


    15 ZANLI GÖZALTINDA
    Kayseri, Ankara ve 'da çeşitli adreslere gerçekleştirilen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca, İstanbul merkezli yürütülen başka soruşturma kapsamında da Kayseri'de 6 asker yakalandı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 zanlı gözaltına alındı