SON DAKİKA: Bakan açıkladı! 10'u solunum sistemi 87 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alınan 87 ilaçtan 74'ünün yerli üretim olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, geri ödeme listesine son olarak eklenen 87 ilaç ve yapılan düzenlemeler ile ödenen ilaç sayısının 9.020'ye ulaşacağını belirtti.