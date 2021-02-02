Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi!

Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz." sözlerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

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