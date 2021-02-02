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    • 02.02.2021 12:04
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    başvuruları başladı mı? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi!

    MEB atama takvimi öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. ları başladı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamayla bu yıl yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin bilgiler verdi. Gözler atama takvimine çevrildi. Öğretmen adayları başvuru yapacak ve atanmaya hak kazandığı takdirde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaya hak kazanacak.

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi!

    Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi öğretmen olma hayali kuran ve başvuru yapacak kişiler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda binlerce sözleşmeli öğretmen alımları yapılmıştı. 2021 sözleşmeli öğretmen alımının ne zaman başlayacağı ise sorgulanıyor.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya dair yaptığı son açıklamada, "Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil.

    Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler.

    Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz." sözlerini kullandı.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Başvuru tarihine ilişkin herhangi bir bilgi henüz verilmedi. Tarih verildiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI

        Yeni göreve başlamış olan sözleşmeli öğretmenlere ödenen tutar; 4.494,26 TL'dir.

        5 ile 10 yıl arasında bir hizmet süresi bulunan sözleşmeli öğretmenlere ödenen maaş tutarı; 4.562 TL'dir.

        10 ile 15 sene arasında bir sürede hizmet yılına sahip olan sözleşmeli öğretmenler; 4.945 TL aylık almaktadırlar.

        Hizmet süresi 15 ile 20 yıl arasında olanlara ödenen tutar; 5.314 TL olmaktadır.

        20 yıl ve üzeri süre ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışanlara ödenen maaş tutarı; 5.511 TL'dir.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK GÖREV SÜRESİ KAÇ YIL?

        652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli öğretmenlik süresi şöyle:

        (1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

        (2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.

        (3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.
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        Haberler Güncel Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi!