Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? MEB sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi öğretmen olma hayali kuran ve başvuru yapacak kişiler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıllarda binlerce sözleşmeli öğretmen alımları yapılmıştı. 2021 sözleşmeli öğretmen alımının ne zaman başlayacağı ise sorgulanıyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya dair yaptığı son açıklamada, "Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil.
Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler.
Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz." sözlerini kullandı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvuru tarihine ilişkin herhangi bir bilgi henüz verilmedi. Tarih verildiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.