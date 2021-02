TAŞKINDA 300'E YAKIN VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşları, sağduyulu olmaya davet ettiğini söyleyen Vali Bilgin Alpullu'da tahliye esnasında 300'e yakın vatandaş için otel temini sağladıklarını dile getirerek, "Yerel yönetimler kanalıyla tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Vatandaşlarımızın yanındayız. Taşkın nedeniyle vatandaşlarımızı tahliye ettik. Tahliye esnasında 300'e yakın vatandaşımız için otel temini sağladık. Kızılay alanda sıcak yemek ve gıda ihtiyacını karşılamayla ilgili tedbirleri alıyor. Dere kotuyla arazideki suyun aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Her selde, her doğal afette bunları konuşuyoruz. Burada yine su kotunun altında yapılan evler var. Sorun bu, bunu biliyoruz. Evet bu kadar, şu an yıkacak halimiz yok. Bununla ilgili de gelecekte bir afet yaşanmaması içinde neler yapılabilir, kontrol edeceğiz. Şu anda suların çekilmesini bekliyoruz. Suların tahliyesi hızlandı" ifadelerini kullandı.