Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi.

Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitimin başlamasını kararlaştırdık. 8. ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

Türkıye'nin tekrar yeni anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Cumhur ittifakındaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.

(Gıda fiyatları) Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz.