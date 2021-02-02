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    Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi

    Başkan , kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitimin başlamasını kararlaştırdık. 8. ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Türkıye'nin tekrar yeni anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Cumhur ittifakındaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.

    Yüz yüze eğitim için hedef: 1 mart

    Başkan , kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi.

    Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitimin başlamasını kararlaştırdık. 8. ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

    Türkıye'nin tekrar yeni anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Cumhur ittifakındaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.

    (Gıda fiyatları) Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi