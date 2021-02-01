Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların 15 Şubat'ta açılması için ilke kararı aldığı bilinirken, Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin 15 Mart'ta başlaması için görüş bildirmişti. Okulların vaka sayısına ve aşılama oranına bağlı olarak 15 Mart'tan itibaren belli sınıfların kademeli şekilde yüz yüze eğitime başlaması formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor.

Okulların açılmasına dönük yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da kabineye bilgilendirme yapacak.