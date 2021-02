On Numara 1 Şubat 2021 sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

1 Şubat 2021 On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle merakla ve heyecanla sorgulamalara başladı. Talihliler kuponlarına kaç lira ikramiye isabet ettiğini merak ediyor ve yapılan canlı şekiliş ile sonuçlar belli oldu. Yaz aylarından itibaren Pazartesi ve Cuma günleri çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da kazanan talihli numaralar noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla duyuruluyor. On Numara çekiliş sonucu haberimizde yer alıyor.