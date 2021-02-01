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    • 01.02.2021 20:08
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    açıklandı! çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

    için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve canlı yayında açıklandı. Bugünün talihlisi olmak isteyen on binlerce vatandaş oynadı ve bayilere giderek kuponlarını yatırdı. Canlı yayınla saat 20:00’de çekiliş gerçekleştirildi, peki şanslı numaralar hangisi oldu? Haftada iki gün; Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar hangileri oldu? İşte

    takvim.com.tr
    On Numara 1 Şubat 2021 sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

    1 Şubat 2021 On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle merakla ve heyecanla sorgulamalara başladı. Talihliler kuponlarına kaç lira ikramiye isabet ettiğini merak ediyor ve yapılan canlı şekiliş ile sonuçlar belli oldu. Yaz aylarından itibaren Pazartesi ve Cuma günleri çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da kazanan talihli numaralar noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla duyuruluyor. On Numara çekiliş sonucu haberimizde yer alıyor.

    1 ŞUBAT 2021 ON NUMARA SONUÇLARI

    Büyük ikramiye miktarı: 242.833,79 TL

    İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        SEN SEÇ

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

            ÇOKLU ÇEKİLİŞ

            Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

            İPTAL

            Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

            NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

            On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

            Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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            Haberler Güncel On Numara 1 Şubat 2021 sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!