

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ'da faaliyete geçen Türkiye-Rusya Ortak Merkezi için, "Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hâkim olmasıdır." dedi.https://t.co/JI46iNTjRs#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/LwOEKcXN6g — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2021