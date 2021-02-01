HAYDİ UYGULAMASI NEDİR?

HAYDİ uygulaması Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirilebilecek olup vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak uygulamaya giriş yapabileceklerdir. Ayrıca vatandaşlarımız bu uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşabilecektir.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını arttırarak bu mücadeleye paydaş etmek için HAYDİ adı altında bir mobil ihbar aplikasyonu oluşturulmuş ve 28/07/2020 tarihi itibariyle hizmete girmiştir.