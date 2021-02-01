SON DAKİKA! Bakanlık terör örgütü propagandası yapan hesaplara karşı harekete geçti! Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanlığı 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında sosyal mecrada terör örgütü propagandası yapan toplam 5 bin 394 hesap hakkında çalışma yapıldığını ve tespit edilen 118 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları/siteleri yakından takip edilmektedir. 01 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam 5.394 hesap hakkında çalışma yapılmış;

FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2.756 adet,

DAEŞ PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 168 adet,

PKK/KCK, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 2.185 adet,

Diğer, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 285 adet olmak üzere,2.237 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatılmıştır.

Bu hesapları kullanan 118 şahıs gözaltına alınmış olup, gözaltına alma işlemleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.