Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?

Ülkemizde birçok ilde görüldüğü açıklanan mutasyonlu virüs tehlikesine karşı vatandaşlar önlemini almaya devam ediyor. Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları sürerken virüsün mutasyon geçirmesi nedeniyle vatandaşların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü sorusuna yanıt aranıyor. Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?
MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.
Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak.
Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız."
17 ilin hangisi olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.
VARYANT NE DEMEK?
Mutasyon virüsün genel yapısındaki değişikliklerdir. Varyant ise mutasyonla gelişen yeni virüse denir. Varyant değiştirme mutasyona uğrama anlamına gelmektedir.
Bir virüs ne kadar çok dolaşır ve çoğalırsa o kadar çok mutasyon oluşarak virüste değişikliğe neden olur. Bu değişiklikler bazen, orijinal virüse kıyasla ortamına daha iyi adapte olan bir virüs varyantına neden olabilir. Bazı mutasyonlar ise virüslerin birtakım özelliklerinde değişime neden olabilir. Örneğin, daha kolay yayılabilir veya daha şiddetli hastalığa neden olabilir hale gelebilirler.