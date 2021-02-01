İstanbul'un göbeğinde hareketli anlar! Benzin bidonuyla yolu kapattı...

Şişli'de korsan taksi olduğu gerekçesi ile polis ekipleri tarafından aracı bağlanan şahıs elindeki bidon ile benzin dökerek çakmakla kendisini yakmaya çalıştı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.



Olay saat 12.00 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şahsın aracı korsan taksi yaptığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından trafikten men edildi.