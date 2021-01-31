Sağlıkçılar kar-kış demiyor aşı yapıyor (Koronavirüs haberleri)

Sağlık ordusu canını dişine taktı. Corona illeti ile savaştı. Dondurucu soğukta karlı dağları aştı. Muş'un Aydıngün mezrası'na ulaştı. 88'lik saadet nine'yi aşıladı. 83 milyonun kalbini bir kez daha kazandı.
Ankara ve Kocaeli'de ise uyanıklar virüse aldırmadı. Bir galerici, dükkanın alt katını pavyon yaptı. Bir başkası lüks villasında yaşgünü partisi vermeye kalktı. Sorumsuzlukta zirveye çıktı.
AKIL KARI DEĞİL
Dünya, Coronavirüs'e teslim olurken Türkiye salgına geçit vermedi. Aldığı önlemlerle vaka sayısı geriledi. Ancak bazı duyarsız vatandaşlar ne salgını ne de virüsü önemsedi. Sömestr tatilini fırsat bilip kayağa gitti! Uludağ'daki tepki çeken görüntüleri bu kez Kayseri Erciyes'ten geldi. Kayak pistleri dolup taşarken telesiyejlerdeki uzun kuyruklar dikkat çekti. Denetimlerini sıklaştıran ekipler sadece tesislerde konaklayan müşterilerin dağa çıkmasına izin verdi.
VİRÜS TATİLDE BULAŞIYOR
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tatil görüntülerine karşı uyardı: Son dönemde evlerde ya da tatil beldelerinde bulaş daha fazla oluyor. O yüzden vatandaşların seyahat etmemesi, evlerinde kalması ve kendi çekirdek aileleriyle zaman geçirmesi en doğru yaklaşım olacak.