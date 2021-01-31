Sağlıkçılar kar-kış demiyor aşı yapıyor (Koronavirüs haberleri)

Sağlık ordusu canını dişine taktı. Corona illeti ile savaştı. Dondurucu soğukta karlı dağları aştı. Muş'un Aydıngün mezrası'na ulaştı. 88'lik saadet nine'yi aşıladı. 83 milyonun kalbini bir kez daha kazandı.

Ankara ve Kocaeli'de ise uyanıklar virüse aldırmadı. Bir galerici, dükkanın alt katını pavyon yaptı. Bir başkası lüks villasında yaşgünü partisi vermeye kalktı. Sorumsuzlukta zirveye çıktı.