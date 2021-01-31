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    Sağlıkçılar kar-kış demiyor aşı yapıyor (Koronavirüs haberleri)

    canını dişine taktı. ile savaştı. Dondurucu soğukta karlı dağları aştı.  'un Aydıngün mezrası'na ulaştı. 88'lik saadet nine'yi aşıladı. 83 milyonun kalbini bir kez daha kazandı.  ve 'de ise uyanıklar virüse aldırmadı. Bir galerici, dükkanın alt katını pavyon yaptı. Bir başkası lüks villasında yaşgünü partisi vermeye kalktı. Sorumsuzlukta zirveye çıktı.

    Olmamuş olmamış

    Sağlık ordusu canını dişine taktı. Corona illeti ile savaştı. Dondurucu soğukta karlı dağları aştı. Muş'un Aydıngün mezrası'na ulaştı. 88'lik saadet nine'yi aşıladı. 83 milyonun kalbini bir kez daha kazandı.

    Ankara ve Kocaeli'de ise uyanıklar virüse aldırmadı. Bir galerici, dükkanın alt katını pavyon yaptı. Bir başkası lüks villasında yaşgünü partisi vermeye kalktı. Sorumsuzlukta zirveye çıktı.

    AKIL KARI DEĞİL
    Dünya,     Coronavirüs'e teslim olurken Türkiye salgına geçit vermedi. Aldığı önlemlerle vaka sayısı geriledi. Ancak bazı duyarsız vatandaşlar ne salgını ne de virüsü önemsedi. Sömestr tatilini fırsat bilip kayağa gitti! Uludağ'daki tepki çeken görüntüleri bu kez Kayseri Erciyes'ten geldi. Kayak pistleri dolup taşarken telesiyejlerdeki uzun kuyruklar dikkat çekti. Denetimlerini sıklaştıran ekipler sadece tesislerde konaklayan müşterilerin dağa çıkmasına izin verdi.

    VİRÜS TATİLDE BULAŞIYOR
    Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tatil görüntülerine karşı uyardı: Son dönemde evlerde ya da tatil beldelerinde bulaş daha fazla oluyor. O yüzden vatandaşların seyahat etmemesi, evlerinde kalması ve kendi çekirdek aileleriyle zaman geçirmesi en doğru yaklaşım olacak.

        YENİ PİK KAPIDA
        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, tatilcileri uyardı. Artan vaka sayısına vurgu yaptı. "Tatil nedeniyle vaka sayısında bir artış var. Virüsün yayılımının birkaç hafta sonra belirgin olacağını düşünürsek şubat ortasında yeni bir pik yaşanabilir" ifadesini kullandı.

        52 GÜNDE İYİLEŞTİ
        Antalya'da Kadir Tevke (51), Corona'ya yakalandı. 22 gün entübe oldu, 30 gün yoğun bakımda kaldı. Dün normal odaya alınan Tevke, herkesi uyardı: Maske takın. Yoksa hastalığı bulaştırırsınız. Vebale girmeyin.

        TÜRKİYE FARKI
        İngiltere'de         yaşayan Caner Angın (37), COVİD-19 nedeniyle 17 Ocak'ta hayatını kaybetti. Mutasyon nedeniyle uçuşlar iptal olunca, cenazesi Türkiye'ye getirilemedi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devreye girdi. Cenazesi ülkesine getirilen Angın, Sakarya'da toprağa verildi. Anne Zehra Sayal, "Oğlum buraya getirilemeseydi biz kahrolurduk" dedi.

            MİNNETTARIZ
            Sağlık çalışanları, salgını bitirecek aşılama için zamanla yarıştı. Kırklareli'nde filyasyon ekipleri karlı yolları aşarak Selim Böcükler'e (90) ulaştı. Aşısının ilk dozunu olan Selim dede, "Sağlık ekibine teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun" diyerek ağladı.

            AFERİN SİZE
            İstanbul Tuzla'da Ayşe (7) ve Gözde (9) Düzdoğan kardeşler, kurallara uymayanlara sinirlendi. Elleriyle afiş hazırlayıp en işlek caddelere asarak 'Maske takılmasına' dikkat çekti. Gözde, "Büyüklerimiz maske taksın. Okullarımız açılsın" dedi.

            GÖKTUĞ BEBEK CORONA'YA YENİLDİ
            Ankara'da yaşayan Abdülkerim- Damla Dülger çift, cenaze için Aydın'a gitti. Bu sırada rahatsızlanan çiftin COVİD-19'a yakalandığı belirlendi. Karantinaya alınan ailenin 10 aylık bebekleri Göktuğ, dün virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

                ARAŞTIRMA İÇİNDELER
                Dünya Sağlık Örgütü, bir yılın ardından salgını araştırmak için kolları sıvadı. 10 kişilik ekibini Çin'in Wuhan kentine yolladı. 14 günlük karantinası dolan heyet, dün hastanelerde inceleme yaptı. DSÖ uzmanları, ilerleyen günlerde ilk vakaların ortaya çıktığı pazarı ve Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde araştırma yapacak.
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                Haberler Güncel Sağlıkçılar kar-kış demiyor aşı yapıyor (Koronavirüs haberleri)