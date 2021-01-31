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    • 31.01.2021 08:38
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    Ordu'da aksiyon filmlerini aratmayan kaza: 1'i ağır 3 yaralı

    Ordu'nun ilçesinde meydana gelen kaza, aksiyon filmlerini aratmadı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı inceleme sıraında araç içerisinde alkol şişeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksiyon filmlerini aratmayan kaza: 1'i ağır 3 yaralı

    Olay, Tabakhane Deresi güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine şüpheli bir aracı takibe aldı.

    Aracın kaçması sonucu kovalamaca yaşandı. Polis araçlarını görerek onları arkadan takip eden Abdulmutalip O. yönetimindeki 53 HB 094 plakalı otomobil ise elektrik direğine çarptı.

    Kazada yaralanan Abdulmutalip O., Ümit T. ve Sezgin A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 'ne kaldırıldı. Yararlılardan Sezgin A.'nın kaza sırasında araçtan fırladığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    ALKOL ŞİŞELERİ ÇIKTI
    'ne bağlı ekiplerin gelen ihbar sonucu başka bir aracı yakalamaya çalıştıkları sırada, kazaya karışan ve yanındakilerle birlikte alkollü olduğu öğrenilen Abdulmutalip O.'nun, polis ekiplerini arkadan takip ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı inceleme sıraında araç içerisinde alkol şişeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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