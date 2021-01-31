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    • 31.01.2021 09:04
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    aşısında sıramı kaçırırsam ne olacak? 45 gün detayı…

    Dünyayı ele geçiren yeni tip nedeniyle milyonlarca kişi hayatını kaybederken 105 milyon kişiye bulaştı. ’de koronavirüsü durdurmak için aşılama uygulaması başladı. 14 Ocak’ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında, sağlık çalışanları, eczane çalışanları, yaşlı engelli koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ile bu yerlerde çalışanların yanı sıra 75 yaş üstü vatandaşların aşılamaları gerçekleştirildi. Aşı sırası ’dan sorgulanabilirken sıra kaybında ne olacağı büyük merak konusu oldu. Peki aşı sırasını kaçırırsam ne olur? İşte detaylar…

    Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı sırası gelmesine rağmen, mazereti nedeniyle aşı olamayan sağlık çalışanları ve vatandaşlar için önemli bir adım attı. Buna göre, aşı sırasını kaybeden ancak geçerli mazereti bulunan sağlık çalışanı ve vatandaşlar, 45 gün içerisinde aşı randevusu alarak aşılarını yaptırabilecek.

    GRİP AŞISI MAZERET SEBEBİ
    Milliyet'e konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, daha önce grip, zattüre, Hepatit A ve B asüler boğmaca, Hemophilus Enfluenza Tip B aşı olanların Kovid-19 aşısı olabilmeleri için 15 gün beklemeleri gerektiğini belirterek, 10 gün içinde doğrulanmış Kovid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere de aşı yapılmadığını hatırlattı.

    Kişilere, 38 derece ve üzerinde ateş, kesin tanı konulmamış akut hastalığı ile kronik hastalıkların atak zamanlarında Kovid-19 aşısı yapılmadığını ve aşının ertelendiğini vurgulayan Eryazğan, bu gibi nedenlerin aşıda mazeret sayıldığını söyledi. Eryazğan, "Önceki gün itibariyle mazereti olanların 45 gün boyunca randevu almasına, aşı yaptırmasına imkân tanındı. Mazeret yoksa sağlık çalışanı da olsa 4. grup içerisinde aşılanacak. Kişiler e-Nabız üzerinden ya da Alo 182'yi arayarak mazeretlerini belirtebilecek" dedi.

        AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
        Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

        KİMLER AŞI ÖNCELİĞİNE SAHİP OLACAK?
        1- SAĞLIKÇILAR: Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye'de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.

        2- 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR: Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin'den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda, sağlık personeli ikinci dozu almadan, geriye kalan 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.

            3- RİSKLİ ORTAMDA ÇALIŞANLAR: Daha sonra toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) bulunuyor.

            4- DİĞER VATANDAŞLAR: Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak ve giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.

            Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak ve giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.
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