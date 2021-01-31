Kişilere, 38 derece ve üzerinde ateş, kesin tanı konulmamış akut hastalığı ile kronik hastalıkların atak zamanlarında Kovid-19 aşısı yapılmadığını ve aşının ertelendiğini vurgulayan Eryazğan, bu gibi nedenlerin aşıda mazeret sayıldığını söyledi. Eryazğan, "Önceki gün itibariyle mazereti olanların 45 gün boyunca randevu almasına, aşı yaptırmasına imkân tanındı. Mazeret yoksa sağlık çalışanı da olsa 4. grup içerisinde aşılanacak. Kişiler e-Nabız üzerinden ya da Alo 182'yi arayarak mazeretlerini belirtebilecek" dedi.