Ev sahibi olmak isteyenler bu tuzağa dikkat! Emlakçıların ucuz ev oyunu ifşa oldu

ÖNCE OFİSE GELİN

Yine aynı bölgede farklı bir firma aracılığıyla satılan 2+1, 104 bin lira değerinde ev için yapılan görüşmede de alınan yanıt aynı oldu; "Ofisimize gelin konuşalım." Direk satılan ev adresinde buluşma teklif edildiğinde ise "Bizim satış yöntemimiz bu. Önce ofiste görüşmek zorundayız" denildi.

ADRES VEREMEYİZ

Çekmeköy'deki yeni bitmiş 179 bin liraya ilana koyulan 2+1 daire için yapılan görüşmede de satış temsilcisine sorulan "İlanda binanın fotoğrafı yok, sadece evin içi var. Tam adres nedir" sorusuna, "Evlerimizin adresini ofise gelmeden vermiyoruz. Önce burada görüşme yapalım sonra açık adres verelim." yanıtı verildi.