Ev sahibi olmak isteyenler bu tuzağa dikkat! Emlakçıların ucuz ev oyunu ifşa oldu

Emlakçılık sektöründe yapılan yasal düzenlemelerle tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedeflendi ama kötü niyetli işletmeler kural tanımadı. Emlakçılara yetki belgesi şartı getirilirken, yanıltıcı ve sahte ilanlara yönelik yaptırım uygulanacağı açıklandı. Ekim ayında yayınlanan yönetmeliğe rağmen konut satışında sahtecilik hala sürüyor. Bugün en yaygın kullanılan portallarda yüzlerce gerçek dışı ilan var. Bu ilanların ortak noktası ise fiyat oyunu. Doğru olması imkansız olan cazip fiyatlarla tüketicinin ilgisini çekmeyi hedefleyen danışmanlar alıcıları görüşmeye zorluyor. Sonrasında ise 'o ev satıldı şuna bakalım' gibi yöntemlerle satışa ikna süreci başlıyor.
İSTANBUL'DA YENİ EV 90 BİN
Farklı kurumlara ait ilanları incelenerek alıcı gibi arandığında gerçek ortaya çıkıyor. İstanbul Esenyurt'ta 2+1 yeni bir dairenin fiyatı 107 bin lira olarak gösterilen ilanın emlakçısı aranarak "Yatırım için ev bakıyorum fiyat çok cazip, evin bir sorunu mu var?" diye sorulunca önce evin tapu teslim olduğu hiçbir sorunu olmadığı söyleniyor. Evin görülmek istendiği söylendiğinde ise "Pardon ilandaki fiyat o evin peşinatı toplam tutar 190 bin kalanı için kredi ya da senet yapalım" yanıtı alınıyor. Bu defa firmaya ilan sitesinde kendilerine ait 90 bin lira 125 bin lira değerinde başka evler olduğunu söylediğinde "Çok bilgi girişi var, sizin gördükleriniz eskiler. Ama sizinle tanışmak isteriz. Ofisimize gelirseniz başka seçenekleri konusunda bilgi veririm" yanıtı veriliyor. Yani amaç alıcının o ofise gitmesi, satış temsilcisi de bu konuda oldukça ısrarlı.
ÖNCE OFİSE GELİN
Yine aynı bölgede farklı bir firma aracılığıyla satılan 2+1, 104 bin lira değerinde ev için yapılan görüşmede de alınan yanıt aynı oldu; "Ofisimize gelin konuşalım." Direk satılan ev adresinde buluşma teklif edildiğinde ise "Bizim satış yöntemimiz bu. Önce ofiste görüşmek zorundayız" denildi.
ADRES VEREMEYİZ
Çekmeköy'deki yeni bitmiş 179 bin liraya ilana koyulan 2+1 daire için yapılan görüşmede de satış temsilcisine sorulan "İlanda binanın fotoğrafı yok, sadece evin içi var. Tam adres nedir" sorusuna, "Evlerimizin adresini ofise gelmeden vermiyoruz. Önce burada görüşme yapalım sonra açık adres verelim." yanıtı verildi.