AKITTIKLARI MASUM KANINDA BOĞULACAKLAR

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab'da sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı PKK/YPG'li teröristler 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi de yaraladı. Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır" denildi.