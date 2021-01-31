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    • 31.01.2021 18:06
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    duyurdu! PKK - YPG'li teröristler ve 'da sivillere kıydı

    Son dakika haberi... , PKK/YPG'li teröristlerin ve 'da düzenlediği saldırı nedeniyle 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla li kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır" ifadelerine yer verildi.

    Terör örgütü PKK sivillere kıydı

    Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Azez ve El Bab'da sivillere kıydığını açıkladı.

    AKITTIKLARI MASUM KANINDA BOĞULACAKLAR
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab'da sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı PKK/YPG'li teröristler 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi de yaraladı. Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır" denildi.

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