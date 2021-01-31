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    • 31.01.2021 18:07
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    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı? İşte o tarih…

    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere pek çok alanda kısıtlamalar getirildi ve yasaklar uygulanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi Yasaklar kalkacak mı? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belirlendi ve milyonlarca kişi hangi kararların alınacağını merak etmeye başladı. İşte Kabine Toplantısı tarihi…

    takvim.com.tr
    Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    İkinci normalleşme döneminin ne zaman başlayacağı ve sosyal yaşamın yeniden aktif bir şekle dönüp dönmeyeceği tüm illerden vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kabine Toplantısı yapılacak, vakalar değerlendirecek. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı? Milyonların gözü kulağı gelecek habere çevrildi, Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklamaların neler olacağı merak ediliyor.

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü (1 Şubat 2021) Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.Ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak.Kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği kararlaştırılacak.Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak. Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.Koronavirüs salgınının kontrol alınması için hayata geçirilen sıkı tedbirler ile birlikte müşteri alımına kapatılan, yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti veren restoran, kafe ve lokantaların durumu Kabine'nin sıcak başlıklarından olacak.Esnaf gibi, milyonlarca vatandaş da kafelerin tedbirlere riayet açılması konusunda beklenti içinde.Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar da değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ise şu an için beklenmiyor. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, 'Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?' sorusuna da yanıt vermiş olacak.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama;

    Saygıdeğer vatandaşlarımız,

    Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.

    Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

        Bu kapsamda;

        • Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

        • Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

        • Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

        • Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

        • Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

        Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.

        Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.

        TEMİZLİK, MASKE, MESAFE İLE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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        Haberler Güncel Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı? İşte o tarih…