Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı? İşte o tarih…

İkinci normalleşme döneminin ne zaman başlayacağı ve sosyal yaşamın yeniden aktif bir şekle dönüp dönmeyeceği tüm illerden vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kabine Toplantısı yapılacak, vakalar değerlendirecek. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı? Milyonların gözü kulağı gelecek habere çevrildi, Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklamaların neler olacağı merak ediliyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü (1 Şubat 2021) Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.Ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak.Kapsamlı değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği kararlaştırılacak.Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak. Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.Koronavirüs salgınının kontrol alınması için hayata geçirilen sıkı tedbirler ile birlikte müşteri alımına kapatılan, yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti veren restoran, kafe ve lokantaların durumu Kabine'nin sıcak başlıklarından olacak.Esnaf gibi, milyonlarca vatandaş da kafelerin tedbirlere riayet açılması konusunda beklenti içinde.Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar da değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ise şu an için beklenmiyor. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, 'Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak mı?' sorusuna da yanıt vermiş olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama;
Saygıdeğer vatandaşlarımız,
Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.
Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.