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    Küçük adamın büyük vefası: 10 yaşındaki Atacan babasının kapı dışarı ettiği annesinin eli ayağı oldu

    10 yaşındaki Atacan, babasının kapı dışarı ettiği annesinin eli ayağı oldu. Sözleri ise duygu doluydu: O benim her şeyim... Hayatımın anlamı. 10 yaşındaki Atacan Karadeniz, annesini asla yalnız bırakmıyor. "Annemin elini tutuyorum, hastaneye götürüyorum. İlaçlarını alıyorum. Markete gidiyorum, yemek yapıyorum, çay demliyorum. Anneme yardımcı oluyorum" diyor.

    Atacan

    Ankara'da oturan Funda Karadeniz 2009 yılında evlenip eşiyle Manavgat'a yerleşti. Çiftin, 2 yıl sonra Atacan adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Atacan 1 yaşına geldiğinde işsiz kalıp bunalıma giren eşi Funda Karadeniz'i tehdit etti.

    "Atacan'ı götür, bankaların oraya bırak gel" dedi.

    Ancak acılı anne kabul etmedi! Karadeniz, eşine karşı uzaklaştırma kararı alınca evden ayrılıp Antalya'ya yerleşti. Parklarda yattı. Polis yardım etti. Kaymakamlığın devreye girmesiyle TOKİ Konutları'nda bir eve yerleştirildi.

        Karadeniz, bir süre sonra bacaklarındaki menisküs rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlanmaya başladı. Evde hareket etmekte dahi zorlanan annesinin yardımına ise Atacan yetişti.

        Annesinin eli, kolu olan küçük Atacan, onun yanından bir an olsun ayrılmıyor. Küçük çocuğun şimdi tek isteği dersleri takip edebilmek için bir tablet.
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        Haberler Güncel Küçük adamın büyük vefası: 10 yaşındaki Atacan babasının kapı dışarı ettiği annesinin eli ayağı oldu