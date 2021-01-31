Küçük adamın büyük vefası: 10 yaşındaki Atacan babasının kapı dışarı ettiği annesinin eli ayağı oldu

Ankara'da oturan Funda Karadeniz 2009 yılında evlenip eşiyle Manavgat'a yerleşti. Çiftin, 2 yıl sonra Atacan adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Atacan 1 yaşına geldiğinde işsiz kalıp bunalıma giren eşi Funda Karadeniz'i tehdit etti.
"Atacan'ı götür, bankaların oraya bırak gel" dedi.
Ancak acılı anne kabul etmedi! Karadeniz, eşine karşı uzaklaştırma kararı alınca evden ayrılıp Antalya'ya yerleşti. Parklarda yattı. Polis yardım etti. Kaymakamlığın devreye girmesiyle TOKİ Konutları'nda bir eve yerleştirildi.