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    • 31.01.2021 19:07
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    Son dakika: Adalet Bakanı müşteki bir savcı için HSK'ye inceleme izni verdi

    Gelen son dakika haberine göre, Adalet Bakanı , 'nun ilçesinde bir savcının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK'ye inceleme izni verdi.

    AA
    Adalet Bakanı Gül'den müşteki savcı kararı

    Son dakika haberi... 'de görevli bir savcının, ikamet ettiği sitenin kapalı otoparkında bulunan aracının cam sileceklerine zarar verildiği ve aracına not bırakıldığı şeklinde şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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    Soruşturma kapsamında notu yazdığı ve aynı sitede ikamet ettiği belirlenen S.U, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, "Arabaya uyarı notu yazan kişi şu an cezaevinde. Niye not yazılan araç yüksek mevki olunca" şeklinde haber ve paylaşımlar yer almıştı.

    Adalet Bakanı Gül, HSK'ye başlatılan soruşturmaya yönelik inceleme izni verdi.

    Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, şahsın sadece not kağıdı yazması nedeniyle tutuklanmasının veya cezaevine gönderilmesinin söz konusu olmadığı, "mala zarar verme" suçuna yönelik soruşturma dosyasının derdest olduğu, soruşturma işlemlerinin usul ve yasa kuralları çerçevesinde hassasiyetle yürütüleceği kaydedildi.

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