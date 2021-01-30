Artık bu model yavaşladı. Özellikle imar artışı olmayan yerlerde vatandaş, evini kendi dönüştürmek istiyor. Burada müteahhit firmadan hizmet satın alınıyor. Kat karşılığı işlerde KDV yüzde 1 iken vatandaşın yaptığı işte KDV yüzde 18 idi. Bu eşitsizliği ortadan kaldırdık. Evini kendi dönüştürene harç muafiyeti de sağlandı. 18 ay kira yardımı sürüyor. Kentsel dönüşüm kredisinde üst limit de 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarılacak.