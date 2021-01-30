Riskli 1,5 milyon konutu acil dönüştürmek için kolları sıvayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni bir uygulamayı devreye aldı. Kentsel dönüşümde hak sahipleri, müteahhitlere arsa payı vermeden projelerini doğrudan kendileri yaptırmak istemeleri ve bunun için inşaat taahhüt hizmeti almaları hâlinde yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödeyecek.
EŞİTSİZLİK ORTADAN KALKTI
Vatandaş, yıkılan evinin bir buçuk katına kadar yaptığı inşaatta da bu muafiyetten faydalanacak. Alınan kararla "kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapamayan" riskli yapı malikleri için kolaylık sağlanmış oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Merkezi yerlerde imar artışı yapılamayacağı için müteahhit kat karşılığı iş yapamaz. Bu sebeple taahhüt karşılığı hizmet alımında KDV indirimi çok faydalı olacak" dedi.