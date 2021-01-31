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    'da yaşayan Diş Hekimi lösemi oldu: Kampanyada 125 ünite kan bağışı yapıldı

    'da yaşayan Diş Hekimi (40), yaklaşık 2 ay önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Lösemi olduğunu öğrendi. İyileşmesi için tek şart ilik nakliydi. Sosyal medya üzerinden kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. İlk bağışlar 'nden geldi. Türk ve Temsilciliği'nin önderliğinde başlatılan kök hücre bağışına yalılar büyük ilgi gösterdi. Kampanyanın ilk aşamasında 119 ünite kök hücre ve 125 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

    TUNA ÇAM
    İyilik hareketi

    Bursa'da yaşayan Diş Hekimi (40), yaklaşık 2 ay önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Lösemi olduğunu öğrendi. İyileşmesi için tek şart ilik nakliydi. Sosyal medya üzerinden kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. İlk bağışlar 'nden geldi. Türk Şubesi ve Temsilciliği'nin önderliğinde başlatılan kök hücre bağışına yalılar büyük ilgi gösterdi. Kampanyanın ilk aşamasında 119 ünite kök hücre ve 125 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

    AKIN AKIN
    Sadece Diş Hekimi Selen için değil kan ve kök hücre bekleyen birçok hastaya umut olmak isteyen Bursalılar'ın, Kızılay kan merkezlerine giderek bireysel olarak da kök hücre bağışında bulundukları öğrenildi.

    Kronik rahatsızlığı bulunmayan 18 ila 50 yaşları arasındaki sağlıklı her vatandaşın kök hücre bağışında bulunabileceği belirtildi.

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