Bursa'da yaşayan Diş Hekimi Selen Utlu Akalın (40), yaklaşık 2 ay önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Lösemi olduğunu öğrendi. İyileşmesi için tek şart ilik nakliydi. Sosyal medya üzerinden kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. İlk bağışlar Mudanya İlçesi'nden geldi. Türk Kızılay'ı Bursa Şubesi ve Mudanya Temsilciliği'nin önderliğinde başlatılan kök hücre bağışına Mudanyalılar büyük ilgi gösterdi. Kampanyanın ilk aşamasında 119 ünite kök hücre ve 125 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

AKIN AKIN

Sadece Diş Hekimi Selen için değil kan ve kök hücre bekleyen birçok hastaya umut olmak isteyen Bursalılar'ın, Kızılay kan merkezlerine giderek bireysel olarak da kök hücre bağışında bulundukları öğrenildi.

Kronik rahatsızlığı bulunmayan 18 ila 50 yaşları arasındaki sağlıklı her vatandaşın kök hücre bağışında bulunabileceği belirtildi.