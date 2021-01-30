

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa, Türkiye'nin önde gelen insansız hava aracı üreticisi BAYKAR ile Türk SİHA'larının satın alınmasıyla ilgili görüşmelerde bulundu. Haber7'nin aktardığı habere göre Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa sistemin "hem karada hem de denizde Deniz Kuvvetleri'nin bir parçası olarak görev yapacağını" söyledi.





BAYRAKTAR UKRAYNA'YA GİTMİŞTİ

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Odessa kentinde, Deniz Kuvvetleri için İHA tedariki konusunu görüşmüştü.





BİR DİZİ ANLAŞMALAR İMZALANMIŞTI

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ekim 2020'de Ukrayna ile Türkiye arasında savunma alanında bir dizi anlaşma imzalandı.





6 İLA 12 ARASINDA TB2 ALACAKLAR

Öte yandan, Ukrayna'nın devlete ait şirketi Ukrspetsexport'un Genel Müdürü Vadym Ihorovych, internet yayını Left Bank'a verdiği mülakatta Ukrayna'nın 6 ila 12 arası Bayraktar TB2 SİHA sistemi satın almayı planladığını ve insansız hava araçlarının üretimini Ukrayna'da üstlenecek bir şirketin kurulma sürecinde olduğunu söyledi.