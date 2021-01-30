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    • 30.01.2021 15:21
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    Donanması'na takviyesi

    Donanmasının, BAYKAR tarafından geliştirilen 'larını satın alacağı açıklandı. Bakanı Andriy Taran ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ekim 2020'de Ukrayna ile Türkiye arasında savunma alanında bir dizi anlaşma imzalanmıştı.


    Komutanı Oleksiy Neizhpapa, Türkiye'nin önde gelen insansız hava aracı üreticisi BAYKAR ile Türk SİHA'larının satın alınmasıyla ilgili görüşmelerde bulundu. Haber7'nin aktardığı habere göre Komutanı Oleksiy Neizhpapa sistemin "hem karada hem de denizde Deniz Kuvvetleri'nin bir parçası olarak görev yapacağını" söyledi.

    BAYRAKTAR UKRAYNA'YA GİTMİŞTİ
    Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa ve BAYKAR Genel Müdürü , geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın kentinde, Deniz Kuvvetleri için İHA tedariki konusunu görüşmüştü.

    BİR DİZİ ANLAŞMALAR İMZALANMIŞTI
    Bakanı Andriy Taran ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ekim 2020'de Ukrayna ile Türkiye arasında savunma alanında bir dizi anlaşma imzalandı.

    6 İLA 12 ARASINDA TB2 ALACAKLAR
    Öte yandan, Ukrayna'nın devlete ait şirketi Ukrspetsexport'un Genel Müdürü Vadym Ihorovych, internet yayını Left Bank'a verdiği mülakatta Ukrayna'nın 6 ila 12 arası sistemi satın almayı planladığını ve insansız hava araçlarının üretimini Ukrayna'da üstlenecek bir şirketin kurulma sürecinde olduğunu söyledi.

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