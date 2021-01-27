Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'nın Odessa kentinde bir araya geldi.
İHA TEDARİKİ GÖRÜŞÜLDÜ
Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, tarafların Deniz Kuvvetleri için insansız hava aracı (İHA) tedariki konusunu görüştüğü belirtildi.
Açıklamada sözlerine yer verilen komutan Neijpapa, Ukrayna Donanmasının bu sene hem kıyıda hem denizde faaliyet gösterecek gelişmiş özelliklere sahip İHA'ları alacağını ifade etti.
Bayraktar ise Ukrayna için ellerindeki en son teknolojiyi sağladıklarını ve tecrübelerini Ukraynalı partnerleriyle paylaşacaklarını kaydetti.
TUNUS DA ALACAK
Savaş alanlarındaki başarılarıyla, uluslararası medyanın gündeminden düşmeyen Türk İHA/SİHA'larına olan talep artıyor.
Bayraktar TB2'lerin ihracatının ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ de, (TUSAŞ) ANKA-S İHA satışı için Tunus Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı. HaberTürk'ten Güntay Şimşek'in köşesinde yer verdiği bilgilere göre, varılan anlaşma kapsamında TUSAŞ, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi teslim edecek.