2021 AÖF Güz Dönemi Final Sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, AÖF öğrencileri aof.anadolu.edu.tr adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla güz dönemi tamamlanmış oldu. AÖF ders geçme notu da merak edilen konulardan birisi. Haberimizden AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve AÖF ders geçme notu kaç sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
AÖF SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI!
AÖF Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler ve başarılar dileriz."
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlarınıza https://t.co/EvnnTvHwUk adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler ve başarılar dileriz.@AOFAnadolum #AnadoluÜniversitesi #Açıköğretim #İşletme #İktisat #sınav #sonuç pic.twitter.com/4SBy4fXB2Z— Anadolu Üniversitesi (@Anadolu_Univ) January 30, 2021
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AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
Bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.