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    • 30.01.2021 15:39
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    açıklandı! aof.anadolu.edu.tr Güz dönemi sorgulama! kaç?

    sorgulama ekranı erişime açıldı. açıklandı! Günlerdir merakla beklenen sonuçlarla ilgili duyuru geldi. Güz Dönemi final sınavları belli oldu ve hangi öğrencilerin dersleri geçip geçmediği belirlendi. Sonuçların açıklanmasının ardından kaç sorusu da gündem oldu.

    takvim.com.tr
    AÖF sınav sonuçları açıklandı!

    2021 AÖF Güz Dönemi Final Sınav sonuçları açıklandı! Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, AÖF öğrencileri aof.anadolu.edu.tr adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla güz dönemi tamamlanmış oldu. AÖF ders geçme notu da merak edilen konulardan birisi. Haberimizden AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve AÖF ders geçme notu kaç sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

    AÖF SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI!

    AÖF Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler ve başarılar dileriz."


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    AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
    Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

    Bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.

        AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

        84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

        77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

        71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

        66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

        61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

        56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

        50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

        46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

        40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

        33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

        0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

        AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

        AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir.

        Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır.

        Örnek:

        Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

        Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

        Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.

        AÖF HARF PUANI NEDİR?

        Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şarts
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        Haberler Güncel AÖF sınav sonuçları açıklandı! aof.anadolu.edu.tr Güz dönemi AÖF sonuç sorgulama! AÖF ders geçme notu kaç?