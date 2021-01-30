Ancak Muharrem Coşkun, "Arzu Coşkun ile akrabayız. Arkadaşları ile Trabzon'a gezmeye gitti. Giderken de 'bana bir şey olursa aileme verirsin' diyerek telefonunu bana bıraktı" dedi. Polis serbest bırakınca da aile atv'yi arayıp Müge Anlı'ya ulaştı. Anlı'nın ısrarlı yayınları sonucunda da katil zanlısı Muharrem Coşkun, suçunu itiraf etti.