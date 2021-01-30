Son dakika haberi... Samsun Atakum'da kaybolduktan 42 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Arzu Aygün cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.
Aygün'ün "Bir arkadaşımla Trabzon'a gezmeye gittik. Telefonum bozuldu, açamıyorum" diye mesaj atması üzerine polis harekete geçti. Kızının annesinin telefonundaki uygulama ile tespit ettiği yeri polise bildirmesi de düğümü çözdü.
Avusturya'da doğup büyüyen ve 19 yaşında evlenen Aygün, 2015'te eşinden ayrılıp, kızı ve oğlu ile birlikte memleketi Samsun'a yerleşti. Genç kadın bir süre sonra, Avusturya'dan izne geldiği dönemlerde tanıştığı, annesi tarafından akraba da olan Muharrem Coşkun ile aşk yaşamaya başladı. Aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrılmak istediğinde ise Coşkun'un tehditleriyle karşılaştı.