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    • 30.01.2021 07:02
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    Son dakika: 'da öldürülen 'ün katilini kızı bulmuş: Muharrem Çoşkun yakayı böyle ele verdi

    Son dakika haberi... 'da kaybolduktan 42 gün sonra cansız bedenine ulaşılan cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Aygün'ün "Bir arkadaşımla 'a gezmeye gittik. Telefonum bozuldu, açamıyorum" diye mesaj atması üzerine polis harekete geçti. Kızının annesinin telefonundaki uygulama ile tespit ettiği yeri polise bildirmesi de düğümü çözdü. İşte detaylar...

    Son dakika haberi... Samsun Atakum'da kaybolduktan 42 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Arzu Aygün cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

    Aygün'ün "Bir arkadaşımla Trabzon'a gezmeye gittik. Telefonum bozuldu, açamıyorum" diye mesaj atması üzerine polis harekete geçti. Kızının annesinin telefonundaki uygulama ile tespit ettiği yeri polise bildirmesi de düğümü çözdü.

    Avusturya'da doğup büyüyen ve 19 yaşında evlenen Aygün, 2015'te eşinden ayrılıp, kızı ve oğlu ile birlikte memleketi Samsun'a yerleşti. Genç kadın bir süre sonra, Avusturya'dan izne geldiği dönemlerde tanıştığı, annesi tarafından akraba da olan Muharrem Coşkun ile aşk yaşamaya başladı. Aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrılmak istediğinde ise Coşkun'un tehditleriyle karşılaştı.

        17 Aralık günü ise 2 ay önce vefat eden babasının ve anneannesinin mezarını ziyaret edeceğini söyleyerek evden çıktı. Aygün, buluştuğu Muharrem Coşkun tarafından başından vurularak öldürüldü. Cesedi ormana atan Coşkun, genç kadının telefonunu da aldı.

        FOTOĞRAF PAYLAŞIP BEĞENDİ
        Olayın ardından, Arzu Aygün'ün Avusturya'da babalarının yanında bulunan çocuklarından 15 yaşındaki kızı Nazlı Sema annesini aradı. Telefonu açmayan katil zanlısı Muharrem Coşkun, "Bir arkadaşımla Trabzon'a gezmeye gittik. Telefonum bozuldu, açamıyorum" diye mesaj attı.

        Aile aradıkça da bu tür mesajlara devam etti. Hedef şaşırtmak için plan yapan Coşkun, cinayetten 6 gün sonra bu kez, Arzu Aygün'ün telefonundan sosyal medya hesabına girip genç kadının çocuklarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

            GELEN MESAJLAR AİLEYİ ŞÜPHELENDİRDİ
            Ardından da kendi hesabından beğendi. Durumdan iyice şüphelenen aile ise polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis aradığında da telefonu açmayan Coşkun, "İyiyim, merak etmeyin. Telefonum bozuk, açamıyorum" mesajı gönderdi.



            KATİLİN YERİNİ KIZI BULDU
            Coşkun, ailenin polise gittiğini öğrendiğinde ise bu kez "Beni rezil ettiniz, karakoldan şikayetlerinizi geri çekin, ben çocuk muyum" şeklinde mesajlar atmayı sürdürdü. Bu arada, Aygün'ün telefon şifrelerini de bilen Avusturya'daki kızı Nazlı Sema, "Telefonumu bul" uygulamasından telefonun, Terme'deki oto galeride olduğunu belirledi. İhbar üzerine adrese giden polisler Coşkun'u galeride buldu.

            Ancak Muharrem Coşkun, "Arzu Coşkun ile akrabayız. Arkadaşları ile Trabzon'a gezmeye gitti. Giderken de 'bana bir şey olursa aileme verirsin' diyerek telefonunu bana bıraktı" dedi. Polis serbest bırakınca da aile atv'yi arayıp Müge Anlı'ya ulaştı. Anlı'nın ısrarlı yayınları sonucunda da katil zanlısı Muharrem Coşkun, suçunu itiraf etti.

                "KIZIMIN PARASINI YEDİ"
                "Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün, "Bizi, kızımın telefonundan gönderdiği mesajlarla günlerce kandırıp oyalamış. Ben ilk günden itibaren birlikteliklerine karşıydım. Ancak kızıma sözümüz geçmedi. Biz set olduk kızım sel oldu. Yıllarca 'evleneceğiz' diyerek kızımın parasını yedi. Şimdi de iki torunumu annesiz bıraktı" dedi.

                Anne Semine Aygün'de, "Kızım kaybolduktan sonra, telefonundan bana sürekli hakaret içeren mesajlar göndermiş. Cinayeti tek başına işlediğine de inanmıyorum" dedi.
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