Samsun'da kayıp 2 çocuk annesi Arzu Aygün (35), önceki gün sevgilisi Muharrem Coşkun (37) tarafından silahla öldürüldü. Suçunu itiraf eden katil, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Cinayet planları ise pes dedirtti: Coşkun, 17 Aralık'ta öğle saatlerinde arkadaşına ait araçla Aygün'ün kaldığı Korupark Evleri önüne gitti. Burada Arzu'yu araca alıp birlikte ormana gitti.

Ormanda Arzu Aygün'ün kafasına kurusıkıdan bozma tabancayla arkadan bir el ateş ederek öldürdü. Ardından cesedini de naylona sarıp çuvala koyarak arkadaşına ait araçla Terme ilçesindeki ormanlık alana bıraktı.