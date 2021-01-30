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    ’ün katili 'un planları kan dondurdu

    'da kayıp 2 çocuk annesi (35), önceki gün sevgilisi (37) tarafından silahla öldürüldü. Suçunu itiraf eden katil, tutuklanarak cezaevine götürüldü. Cinayet planları ise pes dedirtti.

    Neler çevirmiş

    Samsun'da kayıp 2 çocuk annesi (35), önceki gün sevgilisi (37) tarafından silahla öldürüldü. Suçunu itiraf eden katil, tutuklanarak cezaevine götürüldü.

    Cinayet planları ise pes dedirtti: Coşkun, 17 Aralık'ta öğle saatlerinde arkadaşına ait araçla Aygün'ün kaldığı önüne gitti. Burada Arzu'yu araca alıp birlikte ormana gitti.

    Ormanda Arzu Aygün'ün kafasına kurusıkıdan bozma tabancayla arkadan bir el ateş ederek öldürdü. Ardından cesedini de naylona sarıp çuvala koyarak arkadaşına ait araçla ilçesindeki ormanlık alana bıraktı.

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    Haberler Güncel Arzu Aygün’ün katili Muharrem Coşkun'un planları kan dondurdu