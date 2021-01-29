İnşallah diğer arkadaşlar da en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar. İlk alarm geldiği anda balistik kapılarımzı, emniyet kapılarımızı kapatıp beklemeye başladık. Ufak tefek hasarlar destek ekibimiz tarafından gideriliyor, yaralarımızı sarmaya başladık. Hafif yaralanmam var, sağlığım yerinde. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun sürekli iletişim kurduk kendisi ile arkadaşlarımızı geri getireceğini söyledi, bizimle çok ilgilendi. Teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

KORKU FİLMİ GİBİYDİ

Başmühendis İlhan Süha Tatlıgül ise: "Birkaç gün uyumadan gemiyi kurtardık. Korku filmi gibi devamlı ateş ettiler kapılara, balyozla vurdular saatlerce, en son taş motoruyla kesmeye başladılar. Beni bulamadılar. ilk önce gemiyi kurtarıp sonra ailemle irtibat kurdum. İnşallah rehin alınan arkadaşlar da kurtulur." dedi.