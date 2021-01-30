Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat sonucu, sınırdan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen PKK/YPG'li 2 Suriye uyruklu teröristi gözaltına aldı.
ZAMAN AYARLI VE UZAKTAN KUMANDALI BOMBA
Teröristlerin üzerlerinde ve irtibatta oldukları kişilerin evlerinde yapılan aramalarda;
4 kilo 115 gram plastik patlayıcı, 2 adet zaman ayarlı bomba ve 1 adet uzaktan kumandalı olmak üzere 3 adet bomba düzeneği ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.