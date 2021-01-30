MEBBİS öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB iller arası özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanır? Eş, sağlık veya bir başka durumdan ötürü bir başka ile atanmayı talep eden öğretmenler 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlamıştı. Başvuruların kabul edilmesi ve onaylanma işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçların 29 Ocak tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak konuyla ilgili beklenen bir açıklama gelmemişti.
ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçların 29 Ocak 2021 tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. Sonuçların dün açıklanması bekleniyordu ancak konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
MEB YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak. Atamalar 29 Ocak'ta açıklanacak. Öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 29 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek.