MEBBİS öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB iller arası özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanır? Eş, sağlık veya bir başka durumdan ötürü bir başka ile atanmayı talep eden öğretmenler 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlamıştı. Başvuruların kabul edilmesi ve onaylanma işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçların 29 Ocak tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak konuyla ilgili beklenen bir açıklama gelmemişti.