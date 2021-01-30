Askerlik kaç ay oldu 6,12,18 ay mı? Askerlik uzadı mı son dakika askerlik sistemi nasıl oldu?

Askerlik kaç ay oldu? Askerlik kaç ay oldu son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Askerlik sistemi nasıl oldu sorusu gündem oldu. Yeni askerlik düzenlemesinin kabul edilmesinin ardından askerlik süresinin değişip değişmediği araştırılıyor. Düzenlemeyle bakaya ve yoklama kaçağı suçlarıyla özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak. Kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan askerlerin özlük haklarında da değişiklik yaşandı.
ASKERLİK KAÇ AY OLDU?
2019 yılında yapılan değişiklik ile askerlik süreleri düzenlenmişti. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili alınan karar yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili şu ifadeler yer alıyor;
Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olmak üzere üç döneme ayrılır.
Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamaz.
Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilir. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez. Bunlar hakkında muvazzaflık dönemi için askerlik hizmetinden sayılmayan sürelere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu yükümlüler hakkında ilk altı aylık hizmet süresi için ayrı, diğer altı aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilir.
Ayrıca askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getiriliyor.