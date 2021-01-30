Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temel gıdadaki fahiş fiyat artışına dikkati çekti. Zamcılara böyle seslendi:
Sebze-meyve, bakliyatta çok ciddi fiyat farkları görüyoruz. Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz eti, kırmızı eti de takip ediyoruz. Esnafıma sesleniyorum: Çok ağır cezalar gelebilir. İşiniz hakkıyla yapın.
MUTASYONU DA AŞACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını İstanbul Üskürdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şu mesajları paylaştı:
Bilim Kurulu'nun ifadeleri önem arz ediyor. Ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor.
Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Gerek okullarla alakalı, gerekse restoranlarla ilgili ekonomik gelişmeleri göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik.
Bu konuda şu anda lokantalarımızı biraz gözetleme gibi düşüncemiz var.
Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla, 750 ve 500 lira gibi bir desteği verme kararı aldık. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız.
Gerek sebze de gerek meyve de vesaire; hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde.
Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Bu süreci devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın.
ZARİF'İ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, dün Vahdettin Köşkü'nde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti.
Sebze-meyve, bakliyatta çok ciddi fiyat farkları görüyoruz. Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz eti, kırmızı eti de takip ediyoruz. Esnafıma sesleniyorum: Çok ağır cezalar gelebilir. İşiniz hakkıyla yapın.
MUTASYONU DA AŞACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını İstanbul Üskürdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şu mesajları paylaştı:
Bilim Kurulu'nun ifadeleri önem arz ediyor. Ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor.
Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var, fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum. Gerek okullarla alakalı, gerekse restoranlarla ilgili ekonomik gelişmeleri göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik.
Bu konuda şu anda lokantalarımızı biraz gözetleme gibi düşüncemiz var.
Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla, 750 ve 500 lira gibi bir desteği verme kararı aldık. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız.
Gerek sebze de gerek meyve de vesaire; hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde.
Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Bu süreci devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın.
ZARİF'İ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, dün Vahdettin Köşkü'nde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti.
İki saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.