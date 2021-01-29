Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.01.2021 14:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 14:28
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan kısıtlamalarla ilgili vefat sayılarını takip ettiğini açıkladı. Erdoğan öte yandan ile yapılan görüşmenin detaylarını aktardı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan kısıtlamalarla ilgili vefat sayılarını takip ettiğini açıkladı. Erdoğan öte yandan ile yapılan görüşmenin detaylarını aktardı

    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

    Arkadaşlar bu konuda 'nun ifadeleri önem arz ediyor. Ama ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor.

    Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var, doğru. Fakat onu da inşallah aşacağımıza inanıyorum.

    Gerek okullarla alakalı, gerekse biliyorsunuz son dönemde bu restoranlarla ilgili, bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya ister istemez gayret ettik. Ve bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var.

    Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyve de vesaire; hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ve bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz.

    Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. te, te aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz.

    Ben buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir.

    Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza zulmetmeyin.

    ELON MUSK İLE GÖRÜŞME
    Ben bir arkadaşımızı görevlendirerek, Musk ile irtibatta olacaklar. Ne yapabiliriz? Tabi bunu konuştuk. Tabi Elon, 2020 itibariyle dünyanın en zengini oldu. "Çok çalışıyorum" diyor. "Çok çalışınca da çok kazanıyorum" diyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar!