29 Ocak On Numara sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. On Numara'da kazanan sayıların tam listesi merak ediliyor. Bugün şanslı numaraların talihlisi olmak isteyen on binlerce kişi bayilere giderek kuponlarını yatırdı. Akşam saatleriyle birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar arttı. Çekilişler önceden haftada bir gün yapılıyordu. Ancak son olarak alınan karara göre artık haftada iki gün; yani pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. İşte sonuçlara dair detaylar...

29 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

29 Ocak On Numara sonuçları saat 20.15 gibi belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;