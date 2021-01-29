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    • 29.01.2021 18:57
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    belli oluyor! İşte 'da kazanan sayıların tam listesi...

    için heyecan akşam saatleriyle birlikte arşa çıktı. Bayilere gidip heyecanla kuponlarını dolduran talihliler biletine kaç lira ikramiye isabet ettiğini öğrenmek istiyor. Akşam saatlerinin gelmesinin ardından sorgulatmalar artışa geçti. Yaz aylarından itibaren pazartesi ve cuma günleri çekilişi gerçekleştirilen 'da kazanan talihli numaralar noter ve Milli Piyango temsilcisinin katılımıyla duyuruluyor. İşte 29 Ocak hakkında bilgiler...

    takvim.com.tr
    29 Ocak On Numara sonuçları belli oluyor!

    29 Ocak On Numara sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. On Numara'da kazanan sayıların tam listesi merak ediliyor. Bugün şanslı numaraların talihlisi olmak isteyen on binlerce kişi bayilere giderek kuponlarını yatırdı. Akşam saatleriyle birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar arttı. Çekilişler önceden haftada bir gün yapılıyordu. Ancak son olarak alınan karara göre artık haftada iki gün; yani pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. İşte sonuçlara dair detaylar...

    29 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

    29 Ocak On Numara sonuçları saat 20.15 gibi belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;

    ON NUMARA HAKKINDA

    Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

            Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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            Haberler Güncel 29 Ocak On Numara sonuçları belli oluyor! İşte On Numara'da kazanan sayıların tam listesi...