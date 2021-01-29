29 Ocak On Numara sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. On Numara'da kazanan sayıların tam listesi merak ediliyor. Bugün şanslı numaraların talihlisi olmak isteyen on binlerce kişi bayilere giderek kuponlarını yatırdı. Akşam saatleriyle birlikte sonuçlar hakkında araştırmalar arttı. Çekilişler önceden haftada bir gün yapılıyordu. Ancak son olarak alınan karara göre artık haftada iki gün; yani pazartesi ve cuma günleri saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. İşte sonuçlara dair detaylar...
29 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI
29 Ocak On Numara sonuçları saat 20.15 gibi belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
İşte On Numara hakkında merak edilen bilgiler;
ON NUMARA HAKKINDA
Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.