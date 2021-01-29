"Zeytinburnu'nda önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı Streamlıne isimli genel kargo gemisinin muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir.