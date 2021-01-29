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    • 29.01.2021 16:14
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    SON DAKİKA: 'da fırtına! 'nda gemi karaya oturdu

    Son dakika haberi: 'da etkili olan fırtına denişiz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. 'na fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada gemideki 2 personelin tahliyesi için ve çevre kirliliği için ekip sevk edildiği belirtildi.

    DHA
    Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu

    Son dakika haberi: Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu.

    Marmara denizinde şiddetli fırtına etkili oluyor.

    Fırtına nedeniyle Zeytinburnu açıklarında bir gemi sürüklendi.

        Gemi kıyıya ulaşarak karaya oturdu.

        "2 PERSONEL VAR"
        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

        "Zeytinburnu'nda önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı Streamlıne isimli genel kargo gemisinin muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir.

            Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da fırtına! Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu