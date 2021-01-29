29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? 29 Ocak Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Piyango çekilişleri ayda 3 kez yapılıyor ve milyonlarca lira ikramiye sahibini buluyor. Gözler Milli Piyango sonuçlarına çevrildi.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçlar henüz açıklanmadı. Ancak Milli Piyango sonuçları açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 – 17:30'da yapılacak. Çekilişin ardından kazandıran numaraları aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra öğrenebilirsiniz.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Sisal Şans, Dünya Piyango Birliği (WLA) Üyesi, konusunun uzmanı tedarikçiler ile çalışarak, standart ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
Çekilişler, ISO-27001 ve Dünya Piyango Birliği – (WLA) üyesi, pazar lideri üretici tarafından üretilen çekiliş makineleri ile el değmeden yapılıyor. ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor, dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.