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    • 29.01.2021 15:58
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'de esnaf ziyareti! Balıkçıdan alışveriş yaptı

    Son dakika haberine göre Başkan , 'de bir balıkçıdan alışveriş yaptı. Başkan Erdoğan, 'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Dışişleri Bakanı ile görüşmek için 'ne hareket etti. Başkan Erdoğan'ın 10 kilo 300 gram ağırlığında bir satın aldığını ifade eden balıkçı Terletme,  "Her zaman buradan geçiyor zaten, geçtiği zaman da balıklarımıza bakıyordu. Geçerken sağ olsun kornaya basar, selamını verir. Eksik etmez." dedi.

    DHA


    Başkan Erdoğan, 'de ilerlerken makam aracından el sallayarak vatandaşları selamladı. Erdoğan, daha sonra bir balıkçının önünde makam aracını durdurarak esnaf ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, balıkçıdan balığı da aldı. Başkan Erdoğan ardından 'ne geçti.


    "BÜYÜK BALIĞI SORDU, 'ADI NE?' DEDİ"
    Başkan Erdoğan'ın 10 kilo 300 gram ağırlığında bir lagos satın aldığını ifade eden balıkçı Terletme, "Her zaman buradan geçiyor zaten, geçtiği zaman da balıklarımıza bakıyordu. Geçerken sağ olsun kornaya basar, selamını verir. Eksik etmez." dedi.




    Terletme, "Müşterimiz zaten. Devamlı balık veririz. Lagos balığı verdik. Ege balığı, güzel bir balıktır. Beyaz eti vardır. Büyük balığı sordu, 'Adı ne?' dedi. Lagos dedik. Yanında bir misafiri vardı herhalde. Hoşuna gitti, verdik" diye konuştu.



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