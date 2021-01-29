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    • 29.01.2021 10:32
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    için son tarih! İŞKUR üzerinden su nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

    duyurusunun ardından ilana başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için son gün! 25 Ocak tarihinde başlayan başvuru dönemi 29 Ocak tarihinde saon eriyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılabilirken, başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyenler de nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. Peki BOTAŞ başvuru şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    BOTAŞ personel alımı için son tarih! İŞKUR üzerinden BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

    BOTAŞ personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar için son gün bugün! İŞKUR üzerinden yapılabilen BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? BOTAŞ başvuru şartları nelerdir? Türkiye'nin birçok ilinde kurum bünyesine toplamda 268 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu.

    BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    BOTAŞ 268 Personel alımı yapacak. Çeşitli mühendislik bölümlerinin yanı sıra farklı meslek gruplarından alım olacak.

    1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

    2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

    4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

    5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

    BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    BOTAŞ NEDİR?

    BOTAŞ, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27 Ağustos 1973 tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde Irak ham petrolünün İskenderun Körfezi'ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere, 7/7871 Sayılı Kararnameye istinaden 15 Ağustos 1974 tarihinde kurulmuştur.

    Başlangıçta sadece boru hatları ile petrol taşımacılığı yapan BOTAŞ, ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığı ile ilgili faaliyetlerine de başlamıştır.

    Bakanlar Kurulu'nun 8 Şubat 1995 tarih ve 96/6526 sayılı kararıyla 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır.

        BOTAŞ hali hazırda aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

        Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı İşletmeciliği
        LNG/FSRU Terminali İşletmeciliği
        Liman Hizmetleri
        Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatları, Kompresör İstasyonları İle İlgili Projelendirme, Mühendislik, Arazi Etüt, Kamulaştırma ve Yapım İşleri
        Doğal Gaz ve LNG Ticareti
        Doğal Gaz ve LNG Depolama Faaliyetleri
        Uluslararası Doğal Gaz ve Petrol Taşıma Projeleri
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        Haberler Güncel BOTAŞ personel alımı için son tarih! İŞKUR üzerinden BOTAŞ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?