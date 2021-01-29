Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.01.2021 19:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 20:24
    ABONE OL

    Son dakika: 'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığın ardından Başsavcılık harekete geçti!

    Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı 'nde bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi. Bunun üzerine harekete geçen , skandal olaya ilişkin resen soruşturma başlattı.


    Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından çıkan gösterilerde sözde öğrenci DHKP-C'li provokatörler sahneye çıktı. Daha önce terör örgütü marşlarıyla halay çeken gruplara sahne olan üniversite, bu kez de alçak bir provokasyona sahne oldu.



    LGBT PAÇAVRASI YERLEŞTİRDİLER
    Okul önünde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.



    BAŞSAVCILIK HEMEN HAREKETE GEÇTİ
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

    DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMA
    Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.



        BÜYÜK PROVOKASYON
        Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığın ardından Başsavcılık harekete geçti!