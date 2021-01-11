Boğaziçi provokatörleri baltayı taşa vurdu! Emniyet "çıplak arama" iddiasını görüntülerle yalanladı!
Son dakika haberi... Boğaziçi provokatörlerinin bir yalanı daha ifşa oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sırasında gözaltına alınan 5 kişinin "çıplak arama" ve "Kötü muamele" iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü "çıplak arama" iddiasını görüntülerle yalanladı.
11.01.2021 11:15
- Son Güncelleme: 11.01.2021 11:27
"4 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Polise Karşı Mukavemet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 05-06/01/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlarca 'Adli Kontrol Kararı' ile serbest bırakılmıştır.
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