Boğaziçi provokatörleri baltayı taşa vurdu! Emniyet "çıplak arama" iddiasını görüntülerle yalanladı!



Gözaltı sırasında yapılan işlemler ile ilgili olarak; E.G., Y.Ö., Z.A.Ç, Ö.Ö., H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla 'çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı' iddialarında bulunulmuştur.