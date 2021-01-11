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Boğaziçi provokatörleri baltayı taşa vurdu! Emniyet "çıplak arama" iddiasını görüntülerle yalanladı!

Son dakika haberi... Boğaziçi provokatörlerinin bir yalanı daha ifşa oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sırasında gözaltına alınan 5 kişinin "çıplak arama" ve "Kötü muamele" iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü "çıplak arama" iddiasını görüntülerle yalanladı.

DHA
11.01.2021 11:15 - Son Güncelleme: 11.01.2021 11:27
Boğaziçi provokatörleri baltayı taşa vurdu! Emniyet çıplak arama iddiasını görüntülerle yalanladı!

Güvenlik kamerası görüntüleriyle iddiaları yalanlayan İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

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Boğaziçi provokatörleri baltayı taşa vurdu! Emniyet çıplak arama iddiasını görüntülerle yalanladı!

"4 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi Giriş Kapısı önünde yapılan gösteriler sırasında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Polise Karşı Mukavemet gösterdiği tespit edilen şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 05-06/01/2021 tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlarca 'Adli Kontrol Kararı' ile serbest bırakılmıştır.


Boğaziçi provokatörleri baltayı taşa vurdu! Emniyet çıplak arama iddiasını görüntülerle yalanladı!


Gözaltı sırasında yapılan işlemler ile ilgili olarak; E.G., Y.Ö., Z.A.Ç, Ö.Ö., H.R.S. isimli şahıslar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla 'çıplak arama ve kötü muameleye maruz kalındığı' iddialarında bulunulmuştur.

Boğaziçi provokatörleri baltayı taşa vurdu! Emniyet çıplak arama iddiasını görüntülerle yalanladı!

Konuya ilişkin yapılan işlemlerin tetkiki ve yakalama/üst arama sırasındaki kamera kayıtları titizlikle incelenmiştir.

Boğaziçi provokatörleri baltayı taşa vurdu! Emniyet çıplak arama iddiasını görüntülerle yalanladı!

Görüntülerden de anlaşılacağı üzere bütün şahıslarda olduğu gibi iddialarda bulunan şahısların da üst aramaları çok kısa sürelerde tamamlanmıştır.

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