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    'da 2 katlı evde yangın çıktı! Yangının ardından büyük bir dram yaşandı (Güncel haberler)

    'da 2 katlı evde yangın çıktı. (3) ve dayısı (20) komşuları tarafından kurtarıldı. Anne Hülya Yürür (24) ise kurtarılamadı. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ihtimali üzerine duruldu. Yusuf Yürür, büyük üzüntü yaşadı.

    Yürekler yandı

    Konya'da 2 katlı evde yangın çıktı. Okay Yürür (3) ve dayısı Yusuf Yürür (20) komşuları tarafından kurtarıldı. Anne Hülya Yürür (24) ise kurtarılamadı. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ihtimali üzerine duruldu. Yusuf Yürür, büyük üzüntü yaşadı.

    PARAMBOL
    Antalya'da Kadir Ak (62), bir bankanın ATM'sinden para çekti. Daha sonra kalp krizi geçirip can verdi. Saçılan paraları ise vatandaşlar tarafından toplanarak polise teslim edildi.

    DRAM TAŞKINI
    Çanakkale'de taşkında iş arkadaşıyla birlikte kaybolan Filiz Çiçek'in cesedi bulundu. Oğlu Berkay'ın pankreas ve böbrek nakli beklediği ortaya çıktı.

        HÜLYAYA DALDI
        Artvin'de         'Nehir Naz' takma adlı Hülya Soyler, evlilik vaadiyle çobanlık yapan Ercan Akbulut'u 40 bin lira dolandırdı. Daha sonra ise kayıplara karıştı. Soyler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        MUTLULUĞUN RESMİ
        Bursa'da         devriye gezen polis ekipleri, -1 derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını, donmaktan kurtardı. Ekipler tarafından karakola götürülen kadına çay ve simit ikram eden ekipler, battaniye ile ısınmasını sağladı. Mutlu olan kadın ise polis memurunun resmini çizip, teşekkür etti.

        EKSİK CEZA
        Küçükçekmece'de Nizam Çınar, ayrılmak isteyen Nursel Aris'i (20) tabancayla katletti. 18 yıl hapis cezası İstinaf tarafından eksik ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu. Tekrar hakim karşısına çıkan Çınar, "İhanet olmasaydı öldürmek zorunda kalmazdım" dedi.

            HAYATIMI 100 LİRAYA SATMIŞLAR
            Adana'da 3 kişi, engelli Murat Karakuş'un (18) tekerlekli sandalyesini çaldı. Talihsiz genç, "Hayatımı 100 liraya dilenciye satmışlar" dedi.

            PERVANE OLDULAR
            Van Erciş'e 10 kilometre uzaklıktaki Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayanlar, hem çıkardıkları ses hem de ekinlerin zarar görmesi ihtimali yüzünden tedirginlik yaşadı. Kargaları kovmak için ise ilginç yöntem uyguladı. Mahalleliler, havanın kararması ile birlikte gelen kargaları davul ve tef çalarak, bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

            CİĞERİM BENİM
            Mardin'de doğuştan karaciğer hastası Furkan Tekin (11), ablasının karaciğer, amcasının böbreğiyle yeni hayatına merhaba dedi. Şimdi top oynayacağı günlerin hayalini kuruyor.

                UZAKTAN KAZANDI
                Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Ahmet Raşit Öztürk (27), uzaktan eğitim nedeniyle evde geçen zamanını değerlendirmek için farklı iş arayışına girdi. Yaklaşık 3 ay önce ailesinin de desteğini alarak 200 kazla çiftlik kurmaya karar verdi. Kısa sürede hayvanlarının sayısını 2 katına çıkardı.

                OPESİTE!
                Denizli'de aynı aileden 106 kilo ağırlığındaki Mehmet Porsuk (33) ve 96 kilo ağırlığındaki Medine Porsuk (33) çifti ile 106 kilo ağırlığındaki abla Meryem Yıldız (39), ameliyatla midesini aldırdı. Bu yöntem pes dedirtti.

                37 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 37 milyon 64 bin lira devretti. 5 bilenler 34 bin 918'er lira, 4 bilenler 510'ar lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler 3'er lira ikramiye alacak.

                    'MİLİTAN' TEPKİSİ
                    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "militan" sözü nedeniyle tepki gösterdi: Kimse hakim ve savcılarımıza militan diyemez. Bu çarpık zihniyet, devletin FETÖ militanlarından temizlenmesinden duyduğu öfke ve üzüntüyü yansıtıyor.

                    KRİTİK İSİM YAKALANDI
                    MİT ve polis, FETÖ'nün Emniyet'te mahrem yapılanması içinde yönetici olduğu belirlenen Ahmet Yiğit'i takibe aldı. Hatay'da görevli olan polis memuru, KKTC yapılan operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

                    BAE'YE SİLAH SATIŞI ASKIDA
                    ABD Başkanı Joe Biden, ardı ardına yeni kararlar aldı. Eski başkan Donald Trump'ın BAE ve Suudi Arabistan'la yaptığı silah satış anlaşmalarını durduran kararnameleri imzaladı.

                        DENİZCİLERİN SAĞLIĞI İYİ
                        Nijerya açıklarında kaçırılan M/V Mozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci hakkında Boden Denizcilik'ten açıklama yapıldı. Açıklamada, 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu, yara almadıkları belirtildi.

                        ABD'DE NİTROJEN FACİASI: 6 ÖLÜ
                        ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir tavuk çiftliği tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de, hastaneye kaldırıldı.

                        HARBIDEN BULAMADI
                        ABD başkanı Biden, kararname imzaladı. Kalemi de masaya değil cebine koymaya kalktı. Fakat birkaç kez denemesine rağmen başaramadı. Ceketinin iç cebini bir türlü bulamadı. Çabası sonuçsuz kalınca kalemi pantolon cebine atmak zorunda kaldı. İlginç görüntülere yol açtı.

                        ÇINAR UMUT!
                        İstanbul'da Çınar Umut, yarım kalp ile doğdu. 3 yılda 4 ameliyat oldu. Prof. Dr. Rıza Türköz'ün tedavisiyle hayat buldu.
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                        Haberler Güncel Konya'da 2 katlı evde yangın çıktı! Yangının ardından büyük bir dram yaşandı (Güncel haberler)