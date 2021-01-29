ABD'DE NİTROJEN FACİASI: 6 ÖLÜ

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir tavuk çiftliği tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de, hastaneye kaldırıldı.

HARBIDEN BULAMADI

ABD başkanı Biden, kararname imzaladı. Kalemi de masaya değil cebine koymaya kalktı. Fakat birkaç kez denemesine rağmen başaramadı. C eketinin iç cebini bir türlü bulamadı. Çabası sonuçsuz kalınca kalemi pantolon cebine atmak zorunda kaldı. İlginç görüntülere yol açtı.



ÇINAR UMUT!

İstanbul'da Çınar Umut, yarım kalp ile doğdu. 3 yılda 4 ameliyat oldu. Prof. Dr. Rıza Türköz'ün tedavisiyle hayat buldu.