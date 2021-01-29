Konya'da 2 katlı evde yangın çıktı. Okay Yürür (3) ve dayısı Yusuf Yürür (20) komşuları tarafından kurtarıldı. Anne Hülya Yürür (24) ise kurtarılamadı. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ihtimali üzerine duruldu. Yusuf Yürür, büyük üzüntü yaşadı.
PARAMBOL
Antalya'da Kadir Ak (62), bir bankanın ATM'sinden para çekti. Daha sonra kalp krizi geçirip can verdi. Saçılan paraları ise vatandaşlar tarafından toplanarak polise teslim edildi.
DRAM TAŞKINI
Çanakkale'de taşkında iş arkadaşıyla birlikte kaybolan Filiz Çiçek'in cesedi bulundu. Oğlu Berkay'ın pankreas ve böbrek nakli beklediği ortaya çıktı.