





'ADAYLIK ÇOK MASRAFLI OLDU'

Başkan Serdar Aksoy, belediye envanterindeki kayıp 18 araçla ilgili soruya, "Benim dönemimden önce olan bir olay. Mali denetim yaptırdım. Araçların bazılarının olmadığı ile ilgili tutanak tutuldu. Bunun üzerine barkod sistemi getirdim" dedi. Başkan Aksoy, banka hesap hareketleri ve oğluna İstanbul'da alınan 1+1 evle ilgili ise, "Ben müteahhidim. Devam eden 16 villa projesi var. Adaylığım dönemimde birçok masraf oldu. Paralar geldi, gitti. Her birinin kaydı var. Gayrimenkullerin ikisi hariç tamamını belediye başkanı olmadan önce aldım. Oğluma ev alınması için dedesi yardımcı oldu" dedi.