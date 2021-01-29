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    • 29.01.2021 10:31
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    'daki 'nden çamur aktı!

    ’nın en turistik şelalelerinden olan ’nden geçen günkü sağanak nedeniyle resmen çamur aktı. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.

    Düden Şelalesi'nden çamur aktı!

    'nin, ilçesi bölgesinde denizle buluştuğu noktada gezintiye çıkanlar, yağış sonrası çamur gibi akan suyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

    Vatandaşlar, son iki gündür 'da etkili olan aşırı yağışın sürüklediği çamur nedeniyle rengi kahverengiye dönen şelalenin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.

    Arkadaşlarıyla birlikte 'na gezmeye gelen , çamurlu akan şelaleyi gördüğünde çok şaşırdığını söyledi. Yağmurdan dolayı şelalenin çamurlu aktığını ve tahminlerinde yanılmadığını anlatan Paracan, manzarayı izleyip evine döneceğini kaydetti.

    Üniversite öğrencisi ise şelalenin önceki aylarda temiz halini de gördüğünü çamurlu halinin iç acıcı olmadığını söyledi.

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    Haberler Güncel Antalya'daki Düden Şelalesi'nden çamur aktı!